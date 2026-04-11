Nieuw-Zeeland in paraatheid voor storm Vaianu: zware wind en overstromingen dreigen

In Nieuw-Zeeland bereiden inwoners van het Noordereiland zich voor op de komst van storm Vaianu. De storm zal naar verwachting in de komende uren aan land komen en brengt zware weersomstandigheden met zich mee.



Autoriteiten waarschuwen voor windsnelheden tot ongeveer 130 kilometer per uur en hevige regenval. Hierdoor bestaat een reëel risico op overstromingen en aardverschuivingen.



Langs delen van de kust is het waterpeil al aanzienlijk gestegen. In de omgeving van Auckland, de grootste stad van het land, ligt het water op sommige plekken tot zes meter hoger dan normaal.



Storm Vaianu was eerder een orkaan, maar is inmiddels afgezwakt. Desondanks roepen de autoriteiten inwoners op om alert te blijven en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.