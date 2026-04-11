DNA herdenkt Chandrikapersad Santokhi: ‘Moment van bezinning in plaats van politiek’

De Nationale Assemblée heeft op vrijdag 10 april tijdens een buitengewone openbare rouwvergadering stilgestaan bij het leven en overlijden van Chandrikapersad Santokhi, tevens oud-parlementariër.



Fractieleiders en DNA-voorzitter Ashwin Adhin spraken hun medeleven uit aan de nabestaanden van Santokhi, die op 30 maart 2026 overleed en op dinsdag 7 april met staatseer werd gecremeerd. Adhin benadrukte dat het parlement, waar normaal politieke standpunten botsen, nu ruimte maakt voor bezinning. Volgens hem zijn er momenten waarop politiek plaatsmaakt voor menselijkheid en het verlies ons terugbrengt naar de essentie van het bestaan.



Ook president Jennifer Simons stond stil bij het overlijden. Zij gaf aan dat het zelden voorkomt dat een zittend lid het parlement plotseling verlaat, en dat het onverwachte heengaan van Santokhi velen heeft aangegrepen.



De president merkte op dat het moeilijk te bevatten is dat iemand die zo actief was er plots niet meer is. Tegelijkertijd benadrukte zij dat het leven doorgaat. “De condoleances zijn op hun plaats, maar wij gaan van hier en blijven staan. Laten wij hem in onze gedachten meenemen,” aldus Simons.