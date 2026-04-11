Brazilië en VS slaan handen ineen tegen criminaliteit: nieuw ‘Desarma’-programma gelanceerd

  • April 11, 2026

De regering van Brazilië heeft een nieuw veiligheidspartnerschap met de Verenigde Staten aangekondigd, gericht op de bestrijding van criminele netwerken en de illegale handel in drugs en wapens.

President Luiz Inácio Lula da Silva spreekt van een doorbraak in de samenwerking tussen beide landen. De gezamenlijke operatie krijgt de naam ‘Desarma-programma’ en moet bijdragen aan een intensievere aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit.

De samenwerking maakt deel uit van een bredere Amerikaanse strategie onder Donald Trump, die zich richt op het terugdringen van criminaliteit in het westelijk halfrond. In dat kader heeft Trump meerdere, voornamelijk rechts georiënteerde regeringen in de regio benaderd om zich aan te sluiten bij de zogenoemde “Shield of the Americas”-coalitie.

Met het nieuwe partnerschap hopen beide landen een krachtiger front te vormen tegen georganiseerde misdaad en illegale handel in de regio.

