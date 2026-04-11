Olie-inkomsten Guyana bereiken record: ruim 761 miljoen dollar in eerste kwartaal

Guyana heeft tussen januari en maart van dit jaar een recordbedrag van ruim 761 miljoen dollar aan olie-inkomsten binnengehaald. Het gaat om het hoogste kwartaalresultaat sinds de start van de olieproductie zeven jaar geleden.



Uit cijfers blijkt dat alleen al in maart 72,5 miljoen dollar aan winstaandeel en royalty’s werd ontvangen. Volgens publicaties in de staatscourant zijn er in de periode van 30 december 2025 tot en met 31 maart 2026 tien olie-liften uitgevoerd. Daarnaast werd één royaltybetaling gedaan, gerelateerd aan de productie in het vierde kwartaal van 2025, ter waarde van ruim 110,8 miljoen dollar.



De totale winstbetalingen in het eerste kwartaal kwamen uit op 650,8 miljoen dollar. Daarmee bedroeg de totale instroom in het Natural Resource Fund, inclusief winstaandeel en royalty’s, circa 761,7 miljoen dollar.



Ter vergelijking: vorig jaar ontving Guyana ongeveer 2,1 miljard dollar aan winstaandeel. In datzelfde jaar vonden 260 liften van ruwe olie plaats vanaf vier producerende FPSO-schepen, waaronder een gezamenlijke inaugurele lift van de One Guyana FPSO. Deze vier productieschepen produceren momenteel samen meer dan 900.000 vaten olie per dag.



De overheid onttrok in 2025 ruim 2,4 miljard dollar uit het Natural Resource Fund om verschillende projecten en programma’s te financieren. Eind 2025 stond het fonds op een saldo van ongeveer 3,25 miljard dollar.