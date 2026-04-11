Agrarische Beurs 2026 keert terug: focus op groei en samenwerking in landbouwsector

Na drie jaar wordt de Agrarische Beurs opnieuw georganiseerd in Suriname. De vorige editie vond plaats in mei 2023. Dit jaar bundelt het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de krachten met diverse stakeholders voor de organisatie van de “Agrarische Beurs 2026”.



Het evenement wordt gehouden van 1 tot en met 3 mei op het KKF-beursterrein. Het centrale thema luidt: “De versnelde ontwikkeling in de agrarische sector, met als doel: het versterken van de Surinaamse landbouw.”



Volgens commissielid Abhijay Ramman verlopen de voorbereidingen gestaag. Bezoekers kunnen een brede diversiteit aan agrarische producten en diensten verwachten, evenals deskundig advies voor het beoefenen van landbouw.



Ramman benadrukt dat de agrarische sector een echte gemeenschapscultuur kent. Dit biedt volgens hem kansen voor samenwerking, waardoor landbouwers beter kunnen inspelen op de uitdagingen binnen de sector.



Daarnaast zullen ook financiële instellingen aanwezig zijn op de beurs om ondernemers te informeren over financieringsmogelijkheden en investeringskansen binnen de landbouw.