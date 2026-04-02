STERKE ESCALATIE: VS DREIGT IRAN “TERUG NAAR STEENTIJD” TE BOMBARDEREN

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran zijn verder opgelopen nadat Donald Trump aankondigde dat Amerikaanse troepen de komende weken zware aanvallen op Iran zullen voortzetten.



Trump verklaarde dat Iran “terug naar het stenen tijdperk” gebombardeerd kan worden. Die uitspraken hebben in Teheran geleid tot felle reacties vanuit de militaire top. Via staatsmedia liet Iran weten dat het conflict zal escaleren en dat aanvallen op de VS en Israël zullen worden opgevoerd.



Volgens een legerwoordvoerder beschikt Iran over militaire capaciteiten waar de tegenstander geen zicht op heeft. De strijd zal volgens hem doorgaan tot de “vernedering en overgave” van de vijand.



Ondertussen gaan luchtaanvallen onverminderd door. De focus verschuift steeds meer naar vitale infrastructuur, waaronder industrie, olievoorzieningen en mogelijk elektriciteitscentrales. Iraanse bronnen melden dat al tienduizenden civiele objecten zijn getroffen, wat leidt tot grote zorgen onder de bevolking.



De situatie zorgt voor toenemende onzekerheid in de regio. Beide partijen voeren de militaire druk en retoriek verder op, terwijl de kans op een bredere escalatie groot blijft en de impact op burgers en de Iraanse economie steeds zichtbaarder wordt.