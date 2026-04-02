18 NIEUWE MAGAZIJNMEDEWERKERS OPGELEID: CERTIFICATEN UITGEREIKT NA INTENSIEVE TRAINING

Achttien deelnemers van het Training for Employment-programma hebben op woensdag 1 april hun certificaat als magazijnmedewerker in ontvangst genomen. De uitreiking vond plaats in het ASFA-gebouw en markeert de afronding van een intensief traject, ondersteund door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.



Gedurende ongeveer twee maanden werden de cursisten opgeleid in uiteenlopende vaardigheden die nodig zijn in het magazijnwerk. Volgens Farida Oemar, coördinator van het Warehouse Training Program, lag de nadruk niet alleen op vakkennis, maar ook op het ontwikkelen van softskills. De deelnemers kregen individuele begeleiding en werkten daarnaast samen aan groepsopdrachten. Ook werden zij getest op hun vermogen om visuele informatie correct op papier weer te geven.



Radj Jadnanansing, onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, sprak zijn waardering uit voor het initiatief. Volgens hem is het belangrijk dat dit soort trainingen verder wordt uitgebreid naar andere doelgroepen en sectoren.



De deelnemers sloten de training af met woorden van dankbaarheid en benadrukten dat het programma hen nieuwe kansen biedt op de arbeidsmarkt.