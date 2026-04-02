POLITIEK SURINAME IN ROUW: EMOTIONELE EERBETONEN VOOR SANTOKHI BIJ ‘DE OLIFANT’

Meerdere politieke kopstukken hebben op donderdag 2 april het condoleanceregister van voormalig president Chandrikapersad Santokhi getekend in partijcentrum De Olifant. Daarbij werd uitgebreid stilgestaan bij het nalatenschap van de VHP-leider, die maandag plotseling is overleden.

Vertegenwoordigers van vrijwel alle politieke partijen brachten een bezoek aan het hoofdkwartier van de Vooruitstrevende Hervormingspartij. Voor velen was het een emotioneel moment, waarbij herinneringen aan Santokhi’s leiderschap en bijdrage aan de Surinaamse politiek centraal stonden.

Ook Ronnie Brunswijk, leider van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij, was zichtbaar geëmotioneerd toen hij samen met een delegatie zijn medeleven betuigde. Volgens Brunswijk ging zijn band met Santokhi verder dan alleen politiek. Hij benadrukte dat de samenwerking met de VHP, ondanks de huidige oppositierol van de partij, zal worden voortgezet.

Vicepresident Gregory Rusland wees op de jarenlange goede relatie die hij met Santokhi had. Ondanks de huidige coalitie van zijn partij met de Nationale Democratische Partij, bleef er volgens hem tot het laatste moment contact bestaan.

Parlementariër Raymond Sapoen riep de samenleving op om te stoppen met negatieve reacties op sociale media naar aanleiding van het overlijden. Volgens hem past respect in deze periode van nationaal rouw.

Voormalig president Santokhi zal dinsdag 7 april worden gecremeerd.