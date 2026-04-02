NATIONALE ROUW OM SANTOKHI: CONDOLEANCEREGISTER GEOPEND OP PRESIDENTIEEL PALEIS

Het condoleanceregister van voormalig president Chandrikapersad Santokhi is op donderdag 2 april geopend op het Presidentieel Paleis. Jennifer Geerlings-Simons en vicepresident Gregory Rusland waren de eersten die het register tekenden, onder toeziend oog van weduwe Melissa Santokhi, de kinderen en overige familieleden.



Ministers, DNA-leden en buitenlandse diplomaten brachten eveneens hun laatste eer door het register te ondertekenen. Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij Santokhi’s politieke loopbaan en zijn betekenis voor de samenleving. De plechtigheid verliep in een ingetogen en respectvolle sfeer.



De gewezen president overleed maandag plotseling. Maandag 6 en dinsdag 7 april zijn uitgeroepen tot dagen van nationale rouw.



De staatscrematie vindt plaats op dinsdag 7 april 2026 in het crematieoord te Uitkijk, in het district Saramacca. Voorafgaand wordt een uitvaartdienst gehouden in het hoofdkwartier van de Vooruitstrevende Hervormingspartij, Stichting De Olifant.