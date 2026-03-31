Aanpak drugsprobleem Suriname moet sterker: “Versterk Anti-Drugsraad en zet in op preventie”

Het versterken van de Nationale Anti-Drugs Raad is een van de eerste en belangrijkste stappen in de aanpak van de drugsproblematiek in Suriname. Daarnaast moeten er meer middelen beschikbaar worden gesteld om het probleem effectief en duurzaam aan te pakken. Dat stelt Drusilla Reinhard-Blinker, directeur van SLH Youth Initiative.



Volgens Reinhard-Blinker is het essentieel dat het beleid rondom drugs beter wordt ondersteund en uitgevoerd. In dat kader woonde zij de 69e zitting bij van de VN-Commissie voor Verdovende Middelen, waar internationale partners samenkwamen om te praten over oplossingen voor de wereldwijde drugsproblematiek.



Tijdens deze bijeenkomst werd intensief overlegd over projecten en initiatieven die kunnen bijdragen aan een effectievere aanpak. Ook stond de rol van jongeren centraal en werd gekeken hoe zij actief betrokken kunnen worden bij preventie en bewustwording.



Reinhard-Blinker benadrukt dat Suriname dringend behoefte heeft aan een goed doordacht en effectief beleid, waarbij de verantwoordelijke instanties beter worden uitgerust om hun werk te doen. “Het is belangrijk dat er gericht beleid komt dat daadwerkelijk aansluit bij de praktijk en de instanties die hiermee belast zijn versterkt,” aldus de directeur.



Volgens haar zijn internationale bijeenkomsten zoals deze van groot belang. Ze bieden Suriname de kans om te leren van andere landen, met name op het gebied van aanpak, projecten en de implementatie van beleid. “We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Andere landen hebben al ervaringen waar wij van kunnen profiteren.”



Ze benadrukt dat preventief optreden cruciaal is. “We moeten niet wachten tot het probleem escaleert. Door vroegtijdig in te grijpen kunnen we veel grotere problemen voorkomen.”



Tijdens de bijeenkomst gaf Reinhard-Blinker zelf ook een presentatie die aansloot bij het centrale thema. Met haar bijdrage hoopt zij dat er concrete beleidsveranderingen zullen volgen die uiteindelijk positieve effecten hebben voor de Surinaamse samenleving.



De oproep is duidelijk: versterk de structuren, investeer in preventie en betrek jongeren actief bij de strijd tegen drugs. Alleen zo kan Suriname de groeiende problematiek effectief aanpakken.