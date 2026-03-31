Extra politiecontroles tijdens paasweekend op Oost-Westverbinding, onderzoeken naar dodelijke incidenten lopen door

De politie zal tijdens het Pasen extra controles uitvoeren op de Oost-Westverbinding. Dat bevestigt politiewoordvoerder Michel Elskamp.



Volgens Elskamp richten de controles zich onder meer op verkeersveiligheid en het opsporen van automobilisten met openstaande boetes. De verhoogde aanwezigheid van de politie moet bijdragen aan een veiliger verloop van het drukke paasweekend, waarin traditioneel meer verkeer op de weg is.



Naast de controles is de politie ook nog volop bezig met lopende onderzoeken naar recente geweldsincidenten. Zo wordt de zaak onderzocht waarbij een man zondagnacht werd doodgeschoten aan de Groenhartstraat.



Daarnaast loopt het onderzoek naar de situatie waarbij twee mannen levenloos werden binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.



De politie roept weggebruikers op zich aan de verkeersregels te houden en hun documenten en eventuele boetes in orde te maken, om problemen tijdens de controles te voorkomen. Tegelijkertijd wordt het publiek gevraagd alert te blijven en informatie die kan bijdragen aan de lopende onderzoeken te delen met de autoriteiten.