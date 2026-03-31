Sterke stijging energieprijzen door oorlog met Iran: G7 spoedoverleg, protesten in Frankrijk lopen op

Ministers van de G7 en centrale bankiers zijn in Parijs bijeen voor een spoedoverleg over de economische gevolgen van de oorlog met Iran. De snel stijgende energieprijzen zorgen wereldwijd voor toenemende bezorgdheid en zetten de wereldeconomie onder zware druk.



Tijdens de bijeenkomst wordt gezocht naar manieren om de impact van de crisis te beperken. Zo wordt onder meer gekeken naar het vrijgeven van strategische oliereserves en het eventueel invoeren van prijsplafonds voor olie. Tegelijkertijd proberen regeringen hun burgers en bedrijven te beschermen tegen de sterk oplopende brandstofkosten.



In Frankrijk heeft de situatie inmiddels geleid tot protesten van vrachtwagenchauffeurs. Zij blokkeerden wegen uit onvrede over de hoge brandstofprijzen. Volgens de chauffeurs worden hun winstmarges zwaar getroffen en is snelle overheidssteun noodzakelijk.



De Franse overheid heeft inmiddels financiële steunmaatregelen aangekondigd voor de transportsector, maar de onrust is daarmee nog niet verdwenen. Veel ondernemers vrezen dat de maatregelen onvoldoende zijn om de stijgende kosten op te vangen.



De onzekerheid blijft groot, mede doordat het nog onduidelijk is hoe lang het conflict zal duren. Dit maakt het voor overheden wereldwijd moeilijk om duurzame oplossingen te formuleren voor de economische gevolgen van de crisis.