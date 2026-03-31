Wereld reageert geschokt op overlijden ex-president Santokhi: condoleances stromen binnen

De plotselinge dood van voormalig president Chandrikapersad Santokhi heeft zowel nationaal als internationaal geleid tot een golf van geschokte reacties. Vanuit verschillende landen en organisaties worden condoleances overgebracht aan de Surinaamse samenleving en de nabestaanden.



President Jennifer Geerlings-Simons reageerde kort na het overlijden via haar Facebookpagina en betuigde haar medeleven aan de familie en het volk van Suriname. Ook internationale leiders lieten van zich horen. Onder hen de president van Guyana, Irfaan Ali, premier Mia Mottley van Barbados, Koning Willem-Alexander van Nederland en de Indiase premier Narendra Modi.



In een officiële verklaring van de Vooruitstrevende Hervormingspartij wordt stilgestaan bij Santokhi’s inzet voor democratie en nationale eenheid. De partij roemt zijn toewijding en leiderschap gedurende zijn politieke carrière.



Ook onder jongeren heerst ongeloof en verdriet. Arantxa Swedo, jeugdambassadeur binnen de CARICOM, benadrukt dat Santokhi zich als staatshoofd actief heeft ingezet voor het jeugdbeleid in Suriname. Volgens haar was hij een gedreven leider die concrete stappen zette om jongeren te ondersteunen.



Zo werd op zijn initiatief de toegang tot het jongerenfonds vereenvoudigd, waardoor verschillende jeugdprojecten gerealiseerd konden worden. Swedo geeft aan dat de CARICOM Jeugdambassadeurs binnenkort met een gezamenlijke verklaring komen om hun medeleven te betuigen aan de nabestaanden.



Met het overlijden van Santokhi verliest Suriname een prominente politieke figuur, wiens invloed zowel nationaal als internationaal voelbaar was.