Suriname moet samenwerken en leren van Afrika: “Olie- en gassector biedt enorme kansen”

Suriname kan veel leren van de succesvolle aanpak van de olie- en gassector in Afrika en de regio. Die boodschap gaf minister Patrick Brunings tijdens de opening van de Caribbean Energy Week 2026 in de Royal Ballroom van Torarica Resort.



Volgens de bewindsman is het moment aangebroken voor strategische samenwerkingen. Hij riep Surinaamse bedrijven op om elkaar actief op te zoeken en gezamenlijk op te trekken richting buitenlandse partners. “We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden,” stelde Brunings. “Andere regio’s hebben al bewezen modellen die wij kunnen toepassen.”



De minister benadrukte daarnaast dat investeringen zich niet alleen moeten concentreren in Paramaribo, maar juist ook daarbuiten. Door bredere ontwikkeling kan de sector volgens hem een grotere bijdrage leveren aan de nationale economie.



Ook Carla Barnett, secretaris-generaal van de CARICOM, onderstreepte de kansen voor de regio. Zij wees erop dat het Caribisch gebied rijk is aan natuurlijke hulpbronnen en dat deze op een verantwoorde en strategische manier benut moeten worden.



Volgens Barnett staat de regio momenteel volop in de internationale belangstelling. Vooral de grote olievondsten in Guyana en Suriname zorgen voor een verschuiving op de wereldwijde oliemarkt.



De boodschap tijdens de conferentie is duidelijk: samenwerking, strategische investeringen en leren van internationale voorbeelden zijn cruciaal om de kansen in de olie- en gassector optimaal te benutten.