SURINAAMSE VISSERIJ ONDER DRUK: REGERING EN SECTOR STRIJDEN TEGEN EU-SANCTIES EN ILLEGALE PRAKTIJKEN

Jennifer Simons heeft op 1 april 2026 overleg gevoerd met de Suriname Seafood Association (SSA) over de groeiende uitdagingen binnen de Surinaamse visserijsector. Tijdens de bijeenkomst op het Kabinet van de President stonden illegale visserij, mogelijke blacklisting door de Europese Unie en de noodzaak van een onafhankelijk viskeuringsinstituut centraal.



Illegale visserij blijft een belangrijk zorgpunt, mede naar aanleiding van een klacht van Franse autoriteiten die leidde tot twee missies vanuit de EU. Tot nu toe hebben het directoraat Visserij en de private sector geen overtredingen vastgesteld, maar Suriname is nog niet volledig vrijgepleit.



Een belangrijke stap in de aanpak is de invoering van het Vessel Monitoring System (VMS) op alle Surinaamse vissersschepen, bedoeld om toezicht en controle te versterken. SSA-voorzitter Udo Karg benadrukte dat een onafhankelijk viskeuringsinstituut cruciaal is voor het behoud van exportmarkten en het vertrouwen van de EU.



Volgens Karg vloeit een aanzienlijk deel van de inkomsten uit de sector niet naar de staatskas, maar naar ondersteunende bedrijven. De jaarlijkse exportopbrengsten worden geschat op 60 tot 80 miljoen dollar, al staan deze onder druk door fiscale maatregelen sinds 2023.



Ondanks de uitdagingen blijft de visserijsector een belangrijke economische pijler voor Suriname en levert deze een aanzienlijke bijdrage aan de deviezeninkomsten. President Simons en de SSA spraken af om gezamenlijk te werken aan versterking van de sector en het voorkomen van internationale sancties.