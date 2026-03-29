Suriname en Brazilië willen samenwerking verdiepen: Simons en Lula in overleg

President Jennifer Geerlings-Simons en Luiz Inácio Lula da Silva hebben gisteren tijdens een telefonisch overleg gesproken over het verder versterken van de samenwerking tussen Suriname en Brazilië.



Het gesprek diende als voorbereiding op een gepland werkbezoek van Simons aan Brazilië later dit jaar. Belangrijke thema’s die aan bod kwamen, zijn onder meer voedselzekerheid, betere transportverbindingen en economische integratie.



Beide leiders spraken de intentie uit om de bilaterale relatie verder te verdiepen en concrete gezamenlijke projecten uit te werken.