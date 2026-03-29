Oproep tot duurzame goudsector in Suriname: focus op samenwerking en rol van jongeren en vrouwen

  • March 29, 2026

Tijdens het Community Congress dat gisteren werd gehouden in Torarica Resort is benadrukt dat de goudsector in Suriname dringend moet verduurzamen. Volgens deelnemers is meer samenwerking, bewustwording en inclusiviteit essentieel om tot verantwoorde goudwinning te komen.

Vrouwen en jongeren werden daarbij aangewezen als sleutelgroepen in deze transitie. Het congres, georganiseerd met steun van United Nations Development Programme en het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, richtte zich op thema’s zoals milieuproblemen, gezondheid en de informele goudsector.

Tijdens verschillende sessies werkten deelnemers aan concrete oplossingen. Daarbij stonden gedragsverandering en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal als belangrijke voorwaarden voor een duurzame toekomst van de sector.

