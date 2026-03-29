Surinaamse zanger Johan Misiedjan naar ‘The Voice van Vlaanderen’ zonder auditie

De Surinaamse zanger Johan Misiedjan doet dit jaar mee aan het populaire zangprogramma The Voice van Vlaanderen. De in België wonende artiest schrijft daarmee geschiedenis, omdat hij zonder auditie een plek heeft bemachtigd in het tiende seizoen van de show.



Misiedjan was oorspronkelijk aanwezig als toeschouwer om zijn dochter Charity, die auditie deed, aan te moedigen. Tot zijn verrassing werd hij door een van de coaches persoonlijk benaderd om het team te versterken.



De zanger, ook bekend als de ‘Latin King of Suriname’, geeft aan onder de indruk te zijn van deze kans. Tegelijk beseft hij dat de druk hoog is, maar hij verzekert dat hij zijn uiterste best zal doen.



Misiedjan spreekt daarnaast zijn dank uit voor de vele hartverwarmende reacties die hij inmiddels heeft ontvangen.