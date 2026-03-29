Politieactie in Commewijne: controle op openstaande vonnissen bij Stolkersijver

  • March 29, 2026

Het Korps Politie Suriname heeft donderdag bij Stolkersijver een gerichte controleactie uitgevoerd om personen met openstaande straf- en verkeersvonnissen op te sporen.

Passanten werden ter plekke gecontroleerd via de politiedatabase, als onderdeel van een landelijke aanpak. Tijdens de actie werden ook diverse verkeersovertredingen vastgesteld.

De politie benadrukt dat dergelijke controles noodzakelijk zijn om opgelegde straffen daadwerkelijk uit te voeren. Burgers worden daarnaast opgeroepen om hun status na te gaan en eventuele openstaande zaken tijdig af te handelen.

