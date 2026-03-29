Dodelijke helikoptercrash tijdens rondvlucht op Hawaï: drie omgekomen

Bij een helikoptercrash tijdens een rondvlucht op Hawaï zijn drie mensen om het leven gekomen. In totaal bevonden zich vijf personen aan boord, waaronder de piloot.

Twee overlevenden raakten gewond en zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun toestand is nog niets bekend.

Het ongeluk vond plaats nabij een afgelegen strand op het eiland Kauai, waar de helikopter op een zandbank neerstortte. Door de moeilijk bereikbare locatie moesten hulpdiensten uitrukken met reddingshelikopters en jetski’s om de slachtoffers te bereiken en hulp te verlenen.

De oorzaak van de crash is nog niet vastgesteld. Autoriteiten starten een onderzoek zodra het toestel uit het water is gehaald. Het betrokken bedrijf heeft aangegeven volledig mee te werken aan het onderzoek.

Het gebied staat bekend om verraderlijke weersomstandigheden door hoge kliffen en bergkammen. Helikopterongelukken komen er vaker voor: in de afgelopen zeven jaar zijn zeker zestien mensen om het leven gekomen, wat heeft geleid tot strengere veiligheidsmaatregelen in de luchtvaartsector.