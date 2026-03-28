Twee hulpschepen naar Cuba na vermissing veilig teruggevonden

Twee zeilboten met humanitaire hulp voor Cuba zijn na een korte periode van vermissing veilig teruggevonden door de Mexicaanse marine. De negen opvarenden, afkomstig uit verschillende landen, zijn ongedeerd en hebben hun reis inmiddels hervat.



De boten vertrokken vanuit Mexico en maken deel uit van een internationaal burgerinitiatief dat hulpgoederen zoals voedsel, medicijnen en energievoorzieningen naar Cuba vervoert. Het contact met de schepen was eerder verbroken, wat leidde tot een zoekactie.



Volgens de organisatie achter de missie was er geen sprake van een gevaarlijke situatie. De oorzaak van de vertraging is vooralsnog onbekend.



De hulppoging is bedoeld om Cuba te ondersteunen in een aanhoudende crisis, waarbij het land kampt met ernstige tekorten aan brandstof, voedsel en basisvoorzieningen.