Rijstboeren in Nickerie krijgen extra mest: overeenkomst met LVV biedt steun

Minister Mike Noersalim en Hansraj Jagmohansingh, voorzitter van de Vereniging Belangengroep Padieverbouwers Nickerie (VBPN), hebben gisteravond een overeenkomst getekend die rijstboeren verzekert van voldoende mest voor hun aanplant.



Eerder was afgesproken dat boeren één zak mest per seizoen per hectare zouden ontvangen. Tijdens het overleg is besloten daar een extra zak aan toe te voegen. In totaal krijgen padieboeren nu vier zakken mest per hectare, verdeeld over drie seizoenen.



Volgens minister Noersalim zijn de boerenorganisaties tevreden met deze regeling. Ook Jagmohansingh spreekt van een belangrijke ondersteuning voor de sector.



Tijdens het overleg kwam daarnaast het verzoek aan bod om de rente op leningen tijdelijk te bevriezen. William Waidoe gaf aan dat wordt gekeken naar een zogeheten ‘grace period’ van zes maanden, vooral voor rijstboeren met bankleningen.



Waidoe benadrukte verder dat de overheid door de liberalisatie van de rijstsector geen invloed meer heeft op de padieprijs. Die wordt bepaald tussen boer en opkoper. Desondanks stelt het ministerie van LVV dat het de rijstboeren zal blijven ondersteunen.