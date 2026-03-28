60 gestolen brushcutters terug bij Openbare Werken, onderzoek naar overige machines loopt

  • March 28, 2026

Zestig brushcutters die onder het vorige regime zouden zijn ontvreemd, zijn inmiddels terug bij het Ministerie van Openbare Werken. Dat bevestigde minister Stephen Tsang tegenover journalisten voorafgaand aan de wekelijkse ministerraadsvergadering.

Volgens de bewindsman moeten nog veertig machines worden teruggehaald. Het onderzoek dat bij zijn aantreden werd ingesteld naar de verdwenen apparatuur is nog gaande.

Tsang benadrukte dat hij er tijdens zijn regeerperiode op zal toezien dat eigendommen van het ministerie niet meer verdwijnen. Daarnaast gaf hij aan dat er een tekort is aan machines, waardoor werkzaamheden noodgedwongen worden uitbesteed, terwijl het ministerie deze in principe zelf kan uitvoeren.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)