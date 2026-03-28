60 gestolen brushcutters terug bij Openbare Werken, onderzoek naar overige machines loopt

Zestig brushcutters die onder het vorige regime zouden zijn ontvreemd, zijn inmiddels terug bij het Ministerie van Openbare Werken. Dat bevestigde minister Stephen Tsang tegenover journalisten voorafgaand aan de wekelijkse ministerraadsvergadering.

Volgens de bewindsman moeten nog veertig machines worden teruggehaald. Het onderzoek dat bij zijn aantreden werd ingesteld naar de verdwenen apparatuur is nog gaande.

Tsang benadrukte dat hij er tijdens zijn regeerperiode op zal toezien dat eigendommen van het ministerie niet meer verdwijnen. Daarnaast gaf hij aan dat er een tekort is aan machines, waardoor werkzaamheden noodgedwongen worden uitbesteed, terwijl het ministerie deze in principe zelf kan uitvoeren.