Onderwijsbond KOB slaat alarm: lage lonen en slechte werkomstandigheden drukken leerkrachten

  • March 28, 2026

Het leiden van een onderwijsbond in deze tijd is een enorme uitdaging. Dat zegt Bernice Barron, voorzitter van de Katholieke Onderwijzersbond (KOB), tegenover de nieuwsredactie.

Volgens Barron werken vooral de lage lonen demotiverend voor leerkrachten. Daarnaast laat ook de leer- en werkomgeving in veel gevallen te wensen over. Het belang van deze factoren wordt volgens haar nog te vaak onderschat.

De KOB-voorzitter benadrukt dat de bond zich de komende periode actief zal blijven inzetten om verbeteringen te realiseren voor leerkrachten.

