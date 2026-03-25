Suriname blijft neutraal in conflict Guyana–Venezuela: “Geen inmenging in Essequibo-kwestie”

Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken benadrukt dat Suriname zich niet mengt in het grensconflict tussen Guyana en Venezuela. Dat verklaarde hij tegenover journalisten voorafgaand aan de wekelijkse vergadering van de ministerraad.



Het conflict draait om de betwiste Essequibo-regio, een gebied dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen en al decennialang onderwerp is van spanningen tussen beide landen. Bouva stelt dat Suriname bewust een neutrale koers vaart en zich primair richt op nationale belangen.



De minister gaf aan niet vooruit te willen lopen op mogelijke escalaties tussen Guyana en Venezuela. Ook verwacht hij niet dat het conflict zal leiden tot migratiestromen richting Suriname.



Volgens Bouva moet het internationaal recht uiteindelijk uitsluitsel bieden in deze kwestie. Guyana beroept zich op een arbitraal vonnis uit 1899, waarin de grens werd vastgesteld en het gebied werd toegewezen aan het toenmalige Brits-Guyana. Venezuela betwist die uitspraak en maakt aanspraak op het gebied en aangrenzende maritieme zones.



Suriname houdt vast aan zijn diplomatieke lijn van non-interventie en vreedzame samenwerking in de regio, een principe dat de regering vaker heeft benadrukt in haar buitenlands beleid.