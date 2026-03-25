Docenten Universiteit nog in beraad: colleges onder druk, onderhandelingen achter gesloten deuren

Docenten aangesloten bij de VWPU zijn nog in beraad. Dat bevestigen bronnen binnen de top van de vakvereniging. De situatie heeft inmiddels gevolgen voor het onderwijs, aangezien colleges niet optimaal worden verzorgd.



De vakbond liet op 16 maart in een schrijven aan haar leden weten dat het gestelde ultimatum aan zowel het universiteitsbestuur als de minister van Onderwijs was verstreken. Sindsdien verkeren de docenten in een actiestand.



Volgens informatie van de redactie is er inmiddels overleg geweest tussen de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de VWPU. Daarbij is afgesproken dat de universiteitsleiding tot en met 31 maart de tijd krijgt om orde op zaken te stellen.



Een verzoek voor een interview met VWPU-voorzitter Roy Badal werd afgewezen. Vanuit de organisatie klinkt dat er momenteel wordt onderhandeld, maar dat er een persstilte geldt.



Hoe de situatie zich verder ontwikkelt, blijft vooralsnog onduidelijk. Studenten ondervinden intussen hinder van de beperkte voortgang van colleges.