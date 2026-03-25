Hevige regenval ontregelt werkzaamheden Openbare Werken: Paramaribo-Noord zwaar getroffen

De aanhoudende regenval van de afgelopen twee dagen heeft de planning van het Ministerie van Openbare Werken flink verstoord. Dat zei minister Stephen Tsang voorafgaand aan de vergadering van de ministerraad.



Volgens de bewindsman is in onder meer Zorg en Hoop maar liefst 57 millimeter regen gevallen, wat ver boven het gemiddelde ligt en als abnormaal wordt beschouwd.



De hevige neerslag heeft geleid tot wateroverlast in verschillende delen van de stad. Vooral Paramaribo-Noord werd zwaar getroffen, met ondergelopen straten van Munder tot en met Victoriapark.



Minister Tsang geeft aan dat inmiddels wordt gewerkt aan een inhaalslag, met name bij het ophalen van afval en het schoonmaken van trenzen. Daarbij hebben ook particuliere ondernemers initiatief genomen om bij te springen in de werkzaamheden.



Daarnaast heeft de minister een overzicht opgevraagd van alle gebieden die onder water zijn gelopen, om gerichter maatregelen te kunnen treffen en herhaling te voorkomen.