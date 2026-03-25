OM eist opnieuw 15 jaar cel in Pikin Saron-zaak: kritiek vanuit inheemse gemeenschap groeit

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren in hoger beroep opnieuw een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 jaar geëist tegen vijf verdachten in de geruchtmakende zaak rond Pikin Saron. De mannen worden gezien als de breinen achter de gewelddadige gebeurtenissen die het land in 2023 opschudden.



De strafeis leidt tot teleurstelling binnen de inheemse gemeenschap, stelt mensenrechtenactivist Audrey Christiaan. Volgens haar toont de zaak aan dat er fundamentele problemen zijn binnen het Surinaamse rechtssysteem. Zij benadrukt dat de gebeurtenissen begonnen als een protest tegen schending van grondrechten in inheemse woon- en leefgebieden, maar uiteindelijk uit de hand liepen.



Op 2 mei 2023 braken in het gebied ongeregeldheden uit, waarbij onder meer een politiebureau en meerdere houttrucks in brand werden gestoken. Ook vond een gewelddadige overval plaats op de Grassalco-plant in Maripaston, waarbij beveiligers werden ontvoerd.



In eerste aanleg achtte de rechter bewezen dat de vijf verdachten direct betrokken waren bij deze strafbare feiten. Zij werden toen veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf, waarna zij in hoger beroep gingen.



Het Openbaar Ministerie blijft echter bij zijn standpunt dat de verdachten verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige en ontwrichtende acties. Volgens het OM zijn daarbij ook onschuldige burgers slachtoffer geworden.



De zaak blijft de gemoederen bezighouden en onderstreept de spanningen rond grondrechten en rechtsverhoudingen in Suriname .