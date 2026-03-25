Eerste hulpschip “Grandma 2.0” bereikt Cuba: start grootschalige internationale hulpactie

Het eerste van drie hulpschepen, de Grandma 2.0, is vanuit Mexico aangekomen in Havana met een lading voedsel, medische benodigdheden, zonnepanelen en andere essentiële goederen. Duizenden mensen verzamelden zich in de haven om het schip te verwelkomen na een zware overtocht van vier dagen.



De aankomst markeert het begin van een bredere humanitaire missie, het “R America-Convoy”, waarbij honderden activisten uit meer dan 30 landen betrokken zijn. De internationale hulp komt op een cruciaal moment voor Cuba, dat kampt met ernstige brandstoftekorten en een verslechterende economische situatie.



Volgens berichten zijn de tekorten het gevolg van een sinds januari opgelegde blokkade door Donald Trump. De situatie heeft geleid tot grootschalige stroomuitvallen, stilgevallen openbaar vervoer en toenemende problemen in de dagelijkse levensvoorziening.



Internationale leiders en organisaties hebben de situatie scherp veroordeeld en benadrukken het recht van Cuba op zelfbeschikking en een eigen regeringsvorm. Tegelijkertijd bevestigen zowel de Verenigde Staten als Cuba dat diplomatieke gesprekken gaande zijn.



De komende dagen worden nog twee hulpschepen verwacht om de levering van hulpgoederen voort te zetten. Activisten en lokale bewoners onderstrepen dat de internationale steun van cruciaal belang is om de acute noden te verlichten en een verdere humanitaire crisis te voorkomen.