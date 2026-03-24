EAG AIRPORT VIERT 1 JAAR OPERATIE: ‘ZERO-ACCIDENT EN KLAAR VOOR OLIE- EN GASGROEI’

De Eduard Alexander Gummels International Airport (EAG) heeft op dinsdag 24 maart stilgestaan bij één jaar operationele bedrijfsvoering. Staf en directie kijken met trots terug op de ontwikkeling van de internationale luchthaven.



Directeur Timothy Mendonça geeft aan dat het afgelopen jaar voorbij is gevlogen, zeker in vergelijking met de intensieve voorbereidingen voor de bouw en opstart van de luchthaven. Hoewel er volgens hem sterke resultaten zijn behaald, blijft hij daar bescheiden onder.



Een belangrijk hoogtepunt is dat de luchthaven een zogenoemd ‘zero-accident’ jaar heeft gekend, wat betekent dat er geen ongevallen hebben plaatsgevonden.



Intussen is EAG gestart met voorbereidingen om in te spelen op de verwachte groei van de olie- en gasindustrie in Suriname.



De directeur spreekt zijn dank uit voor het vertrouwen vanuit de samenleving en benadrukt dat de luchthaven zich de komende jaren verder zal blijven ontwikkelen met positieve vooruitzichten.