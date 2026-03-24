BOND LUCHTHAVENBEHEER SLAAT ALARM: ‘FINANCIËLE RISICO’S DOOR ACHTERSTANDEN’

De bond van personeel bij NV Luchthavenbeheer heeft tijdens de viering van 30 jaar verzelfstandiging van de organisatie aan de bel getrokken over zorgwekkende ontwikkelingen.



Bondsvoorzitter Lloyd Read benadrukte dat zo’n mijlpaal niet alleen een moment van viering is, maar ook van reflectie. Tegelijk waarschuwde hij dat er knelpunten zijn die de organisatie financieel kunnen ondermijnen als die niet tijdig worden aangepakt.



Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme heeft de zorgen aangehoord en erkent dat er meerdere kwesties spelen, niet alleen rond de luchthavenbelasting. Volgens hem wordt gewerkt aan een oplossing die op afzienbare termijn verwacht mag worden.



Een belangrijk probleem is de inning van de luchthavenbelasting. Hoewel er plannen waren om NV Luchthavenbeheer dit zelf te laten doen, verloopt de inning nog altijd via de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij. Hierdoor is inmiddels een achterstand van miljoenen Amerikaanse dollars ontstaan en vinden afdragen soms vertraagd plaats.



De bond pleit daarom voor een aanpassing van dit systeem om verdere financiële risico’s te voorkomen.