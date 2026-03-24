ZWARTBONDTSTRAAT IN WANICA WORDT GEASFALTEERD: SNELLERE VERBINDING NAAR PARA EN OMGEVING

De Zwartbondtstraat in het Reebergproject in Wanica wordt momenteel geasfalteerd en zal dienen als een snelle alternatieve route naar andere delen van Wanica en Para.



Volgens Jacques Gajadin, projectdrager vanuit het Ministerie van Openbare Werken, maken de werkzaamheden deel uit van een groter project van het ministerie om zandwegen te verharden of te asfalteren.



Om de weg te kunnen verbreden, zijn op verschillende plekken inritten van bewoners verplaatst of verwijderd. De Zwartbondtstraat heeft een lengte van ongeveer vijf kilometer.



Eerder gaf minister Stephen Tsang aan dat het de bedoeling is om alle zandwegen in Suriname te verharden. Volgens de bewindsman zal dit op de lange termijn kostenbesparend zijn, omdat het voortdurend bezanden en egaliseren van wegen steeds duurder wordt voor de staat.