FOUTEN IN PERSOONSGEGEVENS VERTRAGEN PSA-AANVRAGEN

  • March 24, 2026

Onjuiste persoonsgegevens zijn een van de belangrijkste oorzaken van vertraging bij aanvragen voor de Personen van Surinaamse Afkomst (PSA). Dat zegt Dina Pinas-Westfa, onderdirecteur Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking.

Volgens haar doen deze problemen zich vooral voor bij personen die voor het eerst een aanvraag indienen. Fouten in documenten en persoonlijke gegevens zorgen ervoor dat aanvragen langer in behandeling blijven.

De onderdirecteur erkent dat er momenteel sprake is van een kleine achterstand binnen de afdeling, maar benadrukt dat alle aanvragen worden verwerkt.

Na de prijsverlaging in het kader van 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname is het aantal aanvragen bovendien sterk toegenomen.

Aanvragers kunnen de status van hun aanvraag eenvoudig volgen via de website psa.gov.sr.

