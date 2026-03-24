DNA STELT COMMISSIE IN VOOR VERVOLGING EX-MINISTERS: POLITIEK VERDEELD

De De Nationale Assemblée (DNA) heeft besloten een parlementaire commissie in te stellen die zich zal buigen over het verzoek tot in staat van beschuldigingstelling van drie voormalige bewindslieden. Het besluit werd op dinsdag 24 maart genomen tijdens een huishoudelijke vergadering.



Het gaat om een verzoek van het Openbaar Ministerie voor de strafrechtelijke vervolging van ex-ministers Riad Nurmohamed, Bronto Somohardjo en Gilmore Hoefdraad. Na meerdere schorsingen gaf de coalitie uiteindelijk groen licht voor de instelling van de speciale commissie die het verzoek verder zal onderzoeken.



NDP-parlementariër Ebu Jones stelt dat deze aanpak de juiste weg is. Volgens hem biedt de wet bewust ruimte voor een dergelijke procedure en moet het parlement erop toezien dat er geen sprake is van willekeur bij de vervolging van voormalige ambtsdragers.



Binnen de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) klinkt echter kritiek. Parlementariër Mahinder Jogi gaf aan dat zijn fractie geen voorstander is van een commissie, omdat het Openbaar Ministerie volgens hem al voldoende bewijs heeft verzameld. Hij pleitte ervoor om direct toestemming te geven aan de procureur-generaal om de strafrechtelijke vervolging voort te zetten.



Volgens Jogi kan een parlementaire commissie het werk van het Openbaar Ministerie juist vertragen. Hij verwacht dat de kwestie binnen afzienbare tijd in een openbare vergadering verder zal worden behandeld.



Welke parlementariërs zitting zullen nemen in de commissie is vooralsnog niet bekend.