Beurs op Vrouwendag vraagt aandacht voor rol vrouwen in landbouw

Hoewel vrouwen een cruciale rol vervullen binnen de agrarische sector, ontbreekt nog steeds

voldoende erkenning voor hun bijdrage. Daarnaast verergert klimaatverandering de

ongelijkheden en onrechtvaardigheden waarmee vrouwen in de landbouw te maken hebben.

Om hier aandacht voor te vragen organiseert Inter-American Institute for Cooperation on

Agriculture (IICA) in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

(LVV) op zondag 8 maart, op Internationale Vrouwendag, een agriculture beurs.

Volgens Maitrie Jagroep, onderdirecteur Landbouwkundig Onderzoek bij LVV, is het doel van de

beurs om de rol van vrouwen in de landbouwsector zichtbaarder te maken en hun bijdrage aan

voedselproductie en duurzame ontwikkeling te benadrukken.

De vertegenwoordiger van IICA in Suriname, Curt Delice, stelt dat er behoefte is aan

gedifferentieerde beleidsmaatregelen die de ongelijkheden binnen de landbouwsector erkennen.

Volgens hem kunnen deze nadelen alleen effectief worden aangepakt wanneer beleid specifiek

rekening houdt met de positie van vrouwen.

De agriculture beurs wordt gehouden in de Orchideeëntuin. Tijdens het evenement zullen

verschillende initiatieven en activiteiten plaatsvinden die gericht zijn op het versterken van de

positie van vrouwen in de agrarische sector.