Deviezenreserve stijgt naar 1,8 miljard dollar: Minister Adelien Wijnerman zietvoorzichtig economisch herstel

De deviezenreserve van Suriname is per eind januari gestegen tot 1,8 miljard Amerikaanse
dollar. Dat bedrag is goed voor een importdekking van bijna acht maanden. Dit maakte minister
Adelien Wijnerman van het Ministerie van Financiën en Planning op vrijdag 27 februari bekend
tijdens een persconferentie.
Volgens de bewindsvrouw wijst de stijging op herstel van de overheidsfinanciën ten opzichte van 2024.
De toename wordt onder meer toegeschreven aan fiscale ingrepen en hogere inkomsten uit
de mijnbouwsector, dankzij gunstige internationale prijzen en extra opbrengsten uit dividend en
royalty’s.
Tegelijkertijd stond de begroting van 2025 onder druk door hoge uitgaven voor de algemene
verkiezingen en sociale maatregelen. Ondanks deze extra lasten bleef het begrotingstekort lager
dan eerder was voorspeld. Dat resultaat is volgens de minister mede te danken aan een strakkere
uitgavenbeheersing in de tweede helft van het jaar.
Wijnerman benadrukte dat het economisch herstel nog kwetsbaar is en afhankelijk blijft van
consistente financiële maatregelen. Het beleid blijft daarom gericht op duurzame stabiliteit en het
verder versterken van het vertrouwen in de Surinaamse economie.