Deviezenreserve stijgt naar 1,8 miljard dollar: Minister Adelien Wijnerman zietvoorzichtig economisch herstel

De deviezenreserve van Suriname is per eind januari gestegen tot 1,8 miljard Amerikaanse

dollar. Dat bedrag is goed voor een importdekking van bijna acht maanden. Dit maakte minister

Adelien Wijnerman van het Ministerie van Financiën en Planning op vrijdag 27 februari bekend

tijdens een persconferentie.

Volgens de bewindsvrouw wijst de stijging op herstel van de overheidsfinanciën ten opzichte van 2024.

De toename wordt onder meer toegeschreven aan fiscale ingrepen en hogere inkomsten uit

de mijnbouwsector, dankzij gunstige internationale prijzen en extra opbrengsten uit dividend en

royalty’s.

Tegelijkertijd stond de begroting van 2025 onder druk door hoge uitgaven voor de algemene

verkiezingen en sociale maatregelen. Ondanks deze extra lasten bleef het begrotingstekort lager

dan eerder was voorspeld. Dat resultaat is volgens de minister mede te danken aan een strakkere

uitgavenbeheersing in de tweede helft van het jaar.

Wijnerman benadrukte dat het economisch herstel nog kwetsbaar is en afhankelijk blijft van

consistente financiële maatregelen. Het beleid blijft daarom gericht op duurzame stabiliteit en het

verder versterken van het vertrouwen in de Surinaamse economie.