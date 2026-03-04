Uniformentekort bij gevangeniswezen al 10 jaar slepend probleem: bond roept minister optot ingrijpen

Voorzitter van de Bond Penitentiaire Ambtenaren, Gideon Wielingen, heeft justitieminister

Harish Monorath dringend gevraagd ervoor te zorgen dat penitentiaire ambtenaren weer over

voldoende uniformen beschikken om correct gekleed aan het werk te verschijnen.

Wielingen sprak op vrijdag 27 februari tijdens de beëdiging van 197 rekruten bij De Witte Lotus.

Volgens hem is het onacceptabel dat penitentiaire ambtenaren (PA’s) hun werkzaamheden niet in

uniform kunnen uitvoeren.

De vakbondsman benadrukte dat het uniformenprobleem al langer dan tien jaar speelt. Hij gaf

aan dat de klachten over het tekort al begonnen toen hij zelf in dienst trad. “Het mag niet zo zijn

dat collega’s zonder uniform hun dienst moeten draaien,” klonk het nadrukkelijk.

Naast zijn oproep aan de minister deed Wielingen ook een beroep op de ambtenaren zelf. Hij riep

hen op zich altijd correct te gedragen, hun werk naar behoren uit te voeren en zich niet in te laten

met zaken die niets met de dienst te maken hebben, zoals het verlenen van hand- en

spandiensten.

Met zijn oproep hoopt de bondsvoorzitter dat er eindelijk structurele oplossingen komen voor het

slepende uniformentekort binnen het gevangeniswezen.