Zorgkosten rijzen de pan uit: Minister Andre Misiekaba waarschuwt voor druk op staatskas

De zorgkosten in Suriname blijven fors toenemen en dat baart het ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid grote zorgen. Minister Andre Misiekaba benadrukte

donderdag 26 februari in De Nationale Assemblée dat het beschikbare budget beperkt is en dat

zijn ministerie binnen deze financiële grenzen moet opereren.

Volgens de bewindsman groeit de ziektekostenlast in het land aanzienlijk. In bepaalde

categorieën liggen de uitgaven zelfs ver boven het wereldgemiddelde. Deze ontwikkeling legt

extra druk op de financiering van de gezondheidszorg en maakt gerichte ingrepen noodzakelijk.

Uit voorlopige prognoses blijkt dat de bijdrage van de overheid aan het Staatsziekenfonds (SZF)

dit jaar kan oplopen tot circa 200 miljoen SRD per maand. De minister gaf aan dat deze stijging

mede wordt veroorzaakt door kostenstuwende factoren binnen het zorgsysteem.

Misiekaba verstrekte deze informatie naar aanleiding van interpellaties van de Assembleeleden

Cotino en Afonsoewa, die vragen stelden over vermeende financiële misstanden binnen

overheidsorganisaties, waaronder het SZF.

De minister onderstreepte dat beheersing van de zorguitgaven dringend nodig is om de

toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Suriname te waarborgen.