AHKCO zet mens centraal: “Opleidingen moeten zichtbaar impact hebben op de samenleving”

Tijdens de diploma-uitreiking van de Bachelor 1-certificaten en diploma’s heeft directeur Jane

Kolf-Bergraaf benadrukt dat de visie van de Academie voor Hoge Kunst en Cultuur Onderwijs

(AHKCO), waarin de mens centraal staat, concreet vorm moet krijgen in de samenleving.

Ondanks de uitdagingen waarmee de academie te maken heeft, spreekt Kolf-Bergraaf van een

succesvol traject. Vanuit deze benadering streeft zij ernaar dat de opleidingen nauw aansluiten bij

de behoeften van de maatschappij en studenten optimaal voorbereiden op hun toekomstige rol.

Onderdirecteur Ricardo Carrot onderstreepte tijdens de ceremonie het belang van integriteit,

deskundigheid en betrokkenheid. Volgens hem vormt dit een essentiële stap richting een bredere

levensvisie, waarvan de waarde niet mag worden onderschat.

Met deze mijlpaal onderstreept de AHKCO opnieuw haar toewijding aan kwaliteit,

maatschappelijke relevantie en de vorming van studenten die een betekenisvolle bijdrage kunnen

leveren aan de samenleving.