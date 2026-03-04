Israël en Verenigde Staten vallen Iran aan: regio op rand van grootschalige escalatie

De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw geëscaleerd nadat Israël en de Verenigde

Staten gezamenlijke aanvallen hebben uitgevoerd op doelen in Iran. In de Iraanse hoofdstad

Teheran waren explosies te horen en stegen dikke rookwolken op boven de stad.

Iran reageerde vrijwel direct met raket- en droneaanvallen op Israël. In Tel Aviv ging het

luchtalarm af, werd de noodtoestand uitgeroepen en zochten inwoners massaal hun toevlucht in

schuilkelders. Daarnaast bestookte Iran militaire bases in Qatar, Koeweit, de Verenigde

Arabische Emiraten en Bahrein.

Vanuit Teheran riep de Nationale Veiligheidsraad burgers op om de stad te verlaten. Scholen en

openbare gebouwen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het Iraanse persbureau meldde dat

president Masoud Pezeshkian in goede gezondheid verkeert, ondanks berichten over gerichte

aanvallen door Israël.

De huidige escalatie volgt op vastgelopen onderhandelingen over het Iraanse nucleaire

programma. Premier Benjamin Netanyahu stelde dat Israël “geen andere keuze” had dan in te

grijpen en riep het Iraanse volk op zich tegen het regime te keren. President Donald Trump

verklaarde dat eerdere onderhandelingen over het atoomprogramma niets hebben opgeleverd en

waarschuwde dat het Iraanse regime niet te vertrouwen is.

Zowel Israël als Iran hebben inmiddels hun luchtruim gesloten. De internationale gemeenschap

waarschuwt voor verdere escalatie, terwijl de regio zich opmaakt voor mogelijke

vergeldingsacties die het conflict verder kunnen uitbreiden.