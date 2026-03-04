“Straks geen klachten meer over burgerzaken”: Minister Marinus Bee kondigt nieuwe faseaan

“Binnenkort mogen burgers niet meer klagen als het gaat om hun burgerzaken.” Dat zei minister

Marinus Bee van Ministerie van Binnenlandse Zaken tegenover onze nieuwsredactie.

Indien alles volgens planning verloopt, wordt op vrijdag 6 maart het naambord van het

Directoraat Burgerzaken onthuld aan de Jagernath Lachmonstraat. Met de transformatie van het

Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) naar een volwaardig directoraat, wordt een nieuwe

bestuursstructuur ingevoerd onder leiding van een officiële directeur. Volgens de minister moet

deze herstructurering zorgen voor efficiëntere dienstverlening aan de samenleving.

Naast deze bestuurlijke verandering lichtte Bee ook andere projecten van het ministerie toe. In

het kader van de Internationale Dag van de Vrouw worden op 8 maart maar liefst 35 vrouwen

gehuldigd in de Congreshal voor hun bijdrage aan de Surinaamse samenleving.

Tot slot benadrukte de minister dat er hard wordt gewerkt aan de uitvoering van 40 actiepunten

van het ministerie. Voor de daadwerkelijke implementatie wordt echter nog gewacht op de

goedkeuring van de begroting. Zodra die rond is, kan worden overgegaan tot de uitvoering van

de geplande maatregelen.