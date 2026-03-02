Grootschalige escalatie in midden-oosten na aanval Israël en Verenigde Staten op Iran

De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw geëscaleerd nadat Israël en de Verenigde Staten gezamenlijke aanvallen hebben uitgevoerd op doelen in Iran. In de Iraanse hoofdstad Teheran waren explosies te horen en stegen dikke rookwolken op boven de stad.

Iran reageerde vrijwel direct met raket- en droneaanvallen op Israël. In Tel Aviv ging het luchtalarm af, werd de noodtoestand uitgeroepen en zochten inwoners massaal hun toevlucht in schuilkelders. Daarnaast bestookte Iran militaire bases in Qatar, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein.

Vanuit Teheran riep de Nationale Veiligheidsraad burgers op om de stad te verlaten. Scholen en openbare gebouwen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het Iraanse persbureau meldde dat president Masoud Pezeshkian in goede gezondheid verkeert, ondanks berichten over gerichte aanvallen door Israël.

De huidige escalatie volgt volgens de amerikaanse president Donald Trump, op vastgelopen onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Premier Benjamin Netanyahu stelde dat Israël “geen andere keuze” had dan in te grijpen en riep het Iraanse volk op zich tegen het regime te keren. President Trump verklaarde dat eerdere onderhandelingen over het atoomprogramma niets hebben opgeleverd en waarschuwde dat het Iraanse regime niet te vertrouwen is.

Zowel Israël als Iran hebben inmiddels hun luchtruim gesloten. De internationale gemeenschap waarschuwt voor verdere escalatie, terwijl de regio zich opmaakt voor mogelijke vergeldingsacties die het conflict verder kunnen uitbreiden.