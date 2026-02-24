SUPREME COURT FLUIT TRUMP TERUG: CRISISTARIEVEN ONWETTIGVERKLAARD

De Supreme Court of the United States heeft geoordeeld dat president Donald Trump de

internationale noodwet voor economische macht heeft overtreden door wereldwijd crisistarieven

op te leggen aan andere landen. De uitspraak betekent een zware klap voor zijn economische en

buitenlandse beleid.

Chief Justice John Roberts stelde in het meerderheidsvonnis dat de internationale noodwet de

president geen bevoegdheid geeft om zulke ingrijpende en brede importtarieven in te voeren.

Volgens Roberts moet het Congres expliciet de macht toekennen om tarieven op te leggen. Het

reguleren van import betekent niet automatisch dat de president belastingbevoegdheid heeft,

aldus het Hof.

De Hoge Raad gaf geen duidelijkheid over wat er moet gebeuren met de reeds geïnde 134

miljard Amerikaanse dollar aan heffingen.

Trump reageerde woedend op de uitspraak en beschuldigde de rechters van een gebrek aan

moed, waaronder ook twee rechters die hij zelf had benoemd.

De zaak draaide om tarieven die waren ingesteld tegen belangrijke handelspartners, waaronder

China, Mexico, India en Brazil.

Voormalig vice-president Mike Pence noemde de uitspraak een overwinning voor de

Amerikaanse burger en voor het principe van de scheiding der machten.

De beslissing wordt gezien als een van de meest significante juridische uitspraken voor de

Amerikaanse economie in jaren en kan verstrekkende gevolgen hebben voor toekomstig

handelsbeleid.