SURINAME VERSTERKT STEM OP WERELDZEEËN MET RATIFICATIE BBNJ-VERDRAG

Door de ratificatie van het Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)-verdrag krijgt

Suriname medezeggenschap over de bescherming van mariene gebieden buiten de eigen

Exclusieve Economische Zone (EEZ). Dat zegt CARICOM Jeugdambassadeur Richard Pinas

tegenover onze nieuwsredactie.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking organiseerde

hierover een driedaagse workshop in de ballroom van Torarica Resort. Tijdens deze bijeenkomst

werden de implicaties en kansen van het verdrag uitgebreid besproken.

Volgens Pinas biedt ratificatie van het BBNJ-verdrag niet alleen meer inspraak op internationaal

niveau, maar ook concrete voordelen voor Suriname. “Het opent de deur naar financiering en

technologische overdracht, wat essentieel is voor duurzame ontwikkeling en mariene

bescherming,” benadrukt hij.

De CARICOM Jeugdambassadeurs behoorden tot de belangrijkste stakeholders tijdens de

workshop. Naast jongerenvertegenwoordigers waren ook regeringsfunctionarissen,

wetenschappers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aanwezig.

In de komende periode zullen de CARICOM Jeugdambassadeurs Surinaamse jongeren actief

informeren over het belang van het BBNJ-verdrag en de kansen die het biedt voor toekomstige

generaties.

Suriname ondertekende het verdrag in juni 2025. Uit een cost-benefitanalyse blijkt dat

Caribische landen met een vergelijkbare positie als Suriname op lange termijn economische

voordelen kunnen behalen uit deelname aan het verdrag.