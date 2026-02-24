Internationale dag van de moedertaal: Suriname benadrukt kracht van meertalig onderwijs

Wereldwijd wordt de Internationale Dag van de Moedertaal herdacht, dit op 21 februari, een dag
die is uitgeroepen door UNESCO. De dag staat in het teken van taalkundige en culturele
diversiteit en onderstreept het belang van meertaligheid binnen samenlevingen.
Ook in Suriname wordt jaarlijks stilgestaan bij deze bijzondere dag. De Henry de Ziel Stichting
organiseerde op vrijdag 20 februari een lezing met als thema: “Het domein meertaligheid in de
taalmethode van het basisonderwijs”.
Volgens voorzitter Johan Roozer gaat taal verder dan alleen communiceren. “Taal is ook
identiteit, cultuur en verbinding,” benadrukte hij tijdens de bijeenkomst.
De lezing werd verzorgd door onderwijskundige en auteur Ismene Krishnadath. Zij belichtte de
verschillende taalmethodes die momenteel op basisscholen worden gebruikt en analyseerde hoe
meertaligheid daarin is geïntegreerd. Haar conclusie: meertaligheid is al nadrukkelijk aanwezig
binnen de bestaande onderwijsmethodes.
Zoals gebruikelijk werden ter gelegenheid van de Dag van de Moedertaal ook dit jaar op diverse
scholen voorleesdagen georganiseerd, waarbij extra aandacht werd besteed aan het lezen en
spreken in de eigen moedertaal.