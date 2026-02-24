Internationale dag van de moedertaal: Suriname benadrukt kracht van meertalig onderwijs

Wereldwijd wordt de Internationale Dag van de Moedertaal herdacht, dit op 21 februari, een dag

die is uitgeroepen door UNESCO. De dag staat in het teken van taalkundige en culturele

diversiteit en onderstreept het belang van meertaligheid binnen samenlevingen.

Ook in Suriname wordt jaarlijks stilgestaan bij deze bijzondere dag. De Henry de Ziel Stichting

organiseerde op vrijdag 20 februari een lezing met als thema: “Het domein meertaligheid in de

taalmethode van het basisonderwijs”.

Volgens voorzitter Johan Roozer gaat taal verder dan alleen communiceren. “Taal is ook

identiteit, cultuur en verbinding,” benadrukte hij tijdens de bijeenkomst.

De lezing werd verzorgd door onderwijskundige en auteur Ismene Krishnadath. Zij belichtte de

verschillende taalmethodes die momenteel op basisscholen worden gebruikt en analyseerde hoe

meertaligheid daarin is geïntegreerd. Haar conclusie: meertaligheid is al nadrukkelijk aanwezig

binnen de bestaande onderwijsmethodes.

Zoals gebruikelijk werden ter gelegenheid van de Dag van de Moedertaal ook dit jaar op diverse

scholen voorleesdagen georganiseerd, waarbij extra aandacht werd besteed aan het lezen en

spreken in de eigen moedertaal.