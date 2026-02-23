Guyana bereidt zich voor op enorme olie‑expansie nu spanning met Venezuela lijkt af tenemen

Guyana staat aan de vooravond van een krachtige olie-expansie nu de politieke spanningen met

buurland Venezuela lijken af te nemen na de afzetting van president Nicolás Maduro, wat

nieuwe buitenlandse investeringen kan aantrekken.

Tijdens de onlangs gehouden Guyana Energy Conference in Georgetown kwamen

energie‑leiders en regeringsfunctionarissen samen om de groeikansen in de olie‑ en gassector

te bespreken. Grote oliebedrijven zoals ExxonMobil en Chevron benadrukten hun plannen voor

verdere expansie en investeringen in nieuwe projecten, waaronder gasinitiatieven die Guyana

kunnen positioneren als een toonaangevende speler in Zuid‑Amerika.

Experts stellen dat het opheffen van beperkingen rond het enorme olie- en gasveld voor de

kust, met name het offshore Stabroek Block, de productie kan helpen verhogen tot wel 1,15

miljoen vaten per dag. Dit kan een sterke stroom van buitenlandse investeringen stimuleren en

de economie van het land aanzienlijk laten groeien.

De afgenomen geopolitieke risico’s en de focus op uitbreiding hebben de energiesector in

Guyana in de schijnwerpers gezet als een van de snelst groeiende olieproducerende regio’s ter

wereld.