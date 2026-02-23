Afvalcrisis in Cuba door brandstoftekort: gezondheidsrisico’s nemen toe

Cuba kampt de afgelopen dagen met grote afvalophopingen als gevolg van een ernstig

brandstoftekort. Door het gebrek aan diesel kunnen vuilniswagens hun routes niet uitvoeren,

waardoor afval zich opstapelt in straten en woonwijken.

De crisis treft zowel de hoofdstad Havana als andere grote steden in het land. Bewoners klagen

over stankoverlast, insectenplagen en toenemende gezondheidsrisico’s. Ook zwervende dieren,

waaronder honden en katten, trekken massaal naar de afvalbergen.

Het Cubaanse ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor een mogelijke toename van

infecties en besmettelijke ziekten. Scholen, bedrijven en lokale diensten kunnen de reguliere

schoonmaakwerkzaamheden niet uitvoeren door het aanhoudende brandstoftekort.

De beperkte brandstofvoorziening is onder meer het gevolg van economische sancties en

problemen in de internationale levering. Burgers roepen de overheid op om met spoed

maatregelen te nemen om het afvalprobleem aan te pakken. Internationale hulp blijft vooralsnog

beperkt door logistieke belemmeringen en restricties op brandstofimport.

De afvalcrisis vormt een van de meest zichtbare gevolgen van de bredere economische en

energieproblemen waarmee Cuba momenteel worstelt.