Assembleelid Atompai pleit voorverlaging salarissen van DNA-leden

NPS-parlementariër Poetini Atompai sluit zich aan bij de kritiek op de bezoldiging van DNA-Leden. Deze kwestie blijft een onderwerp van discussie en roept verschillende reacties op in de samenleving. Uit een salarisoverzicht dat via Starnieuws is gepubliceerd, blijkt dat een parlementariër netto ongeveer SRD 95.000 ontvangt, exclusief aanvullende voorzieningen.

Het Assemblee-Lid Atompai is voornemens uiterlijk eind maart een wetsvoorstel in te dienen om dit bedrag te verlagen. De parlementariër zegt dit vraagstuk reeds te hebben besproken met zijn fractie en andere coalitiepartners. Hoewel ook onder parlementariërs de meningen verdeeld zijn, verwacht hij geen weerstand van de coalitie tegen zijn voorstel.