Eerste accreditaties voor journalisten bij jubileum viering SVJ

  • February 13, 2026

Ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan heeft de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) voor het eerst officiële accreditatiebadges uitgereikt aan beroepsjournalisten.

SVJ-voorzitter Naomi Hoever stelt dat de behoefte aan een formeel accreditatiesysteem steeds sterker wordt. Volgens haar geeft de invoering hiervan, richting aan de verdere professionalisering van de Surinaamse journalistiek en maakt het duidelijk welke regels en normen binnen het vak gelden.

Erevoorzitter Nita Ramcharan sprak van een bemoedigende ontwikkeling. Zij wees erop dat er tegenwoordig meer mediahuizen actief zijn en dat jonge journalisten een grote bereidheid tonen om zich verder te scholen.

Harvey Panka, voorzitter van de Associatie van Caribische Medewerkers (ACM) en tevens SVJ-lid, gaf aan dat de invoering van accreditatie ook regionaal positief wordt ontvangen.

De jubileumviering van de SVJ vond plaats op het poolterras van Club Energy aan de Tithoniastraat.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)