Eerste accreditaties voor journalisten bij jubileum viering SVJ

Ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan heeft de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) voor het eerst officiële accreditatiebadges uitgereikt aan beroepsjournalisten.

SVJ-voorzitter Naomi Hoever stelt dat de behoefte aan een formeel accreditatiesysteem steeds sterker wordt. Volgens haar geeft de invoering hiervan, richting aan de verdere professionalisering van de Surinaamse journalistiek en maakt het duidelijk welke regels en normen binnen het vak gelden.

Erevoorzitter Nita Ramcharan sprak van een bemoedigende ontwikkeling. Zij wees erop dat er tegenwoordig meer mediahuizen actief zijn en dat jonge journalisten een grote bereidheid tonen om zich verder te scholen.

Harvey Panka, voorzitter van de Associatie van Caribische Medewerkers (ACM) en tevens SVJ-lid, gaf aan dat de invoering van accreditatie ook regionaal positief wordt ontvangen.

De jubileumviering van de SVJ vond plaats op het poolterras van Club Energy aan de Tithoniastraat.