Illegale goudzoekers Zi-jin wijgiren te vertrekken

  • February 13, 2026

Illegale goudzoekers in de royal-hill mijn van zi-jin rosebel goldmines roeren zich opnieuw nadat ze door het korps politie zijn aangemaand om uiterlijk vrijdagochtend het gebied te ontruimen. Dit bevestigt districtscommissaris Gregory Van der Kamp van brokopondo tegenover onze nieuwsdienst.

De ontruiming heeft te maken met recente onregelmatigheden in de mijn waarbij een goudzoeker het leven heeft gelaten. Beveiligers van het bedrijf werden daarna aangevallen door andere porknokkers. Voertuigen van zi-jin werden ook  in brand gestoken. De politie meldt intussen op haar website dat alle personen die zich in en rond de mijn bevinden het gebied onmiddellijk moeten verlaten en hun kampen moeten ontmantelen.

De dc begrijpt de aanmaning van de politie maar pleit toch voor een tactvolle oplossing van deze kwestie.

